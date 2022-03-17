القصة الكاملة لهتك عرض طفلة في «السلام»: المتهمان استدرجاها لمخزن

بعد أن استدرجاها إلى مخزن تحت تأثير علاقة عاطفية مع أحدهما، أقدما على هتك عرضها بالالتفاف حول جسدها النحيل، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، لإشباع رغباتهما، دون اعتبار لقيم أو وازع من دين وضمير، إلا أن الطفلة تمكنت من الهرب، وأخبرت والدها، الذي اقتاد مندوب مبيعات وعاملا لقسم شرطة السلام أول، يوم 4 نوفمبرالماضي.

هتك عرض الضحية دون تهديد

تفاصيل كثيرة شهدتها القضية رقم 20931 لسنة 2021 جنايات السلام أول، بداية القبض على المتهمين، مرورًا بشهادات الطفلة المجني عليها، وصولًا للمحطة الأخيرة، بالحكم عليهما بالسجن المشدد، لإدانتهما بهتك عرضها «بغير قوة أو تهديد».

الحكم بالسجن 7 سنوات على المتهمين

داخل قاعة محكمة جنايات شمال القاهرة، ظهر المتهم الأول، وهو مندوب مبيعات صاحب الـ29 سنة، والمتهم الثاني، وهو عامل في نفس العمر، ينتظران الحكم عليهما، واعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، منصة المحكمة، وأصدرت حكمًا بسجنهما 7 سنوات، لإدانتهما بهتك عرض الطفلة صاحبة الـ16 سنة، إذ طلب منها الدخول إلى مخزن بمحل خاص بهما، ثم حسرا عنها ملابسها ولامسا أجزاء من جسدها، ومواضع عفتها.

علاقة عاطفية السر وراء استدراج المجني عليها

وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها إثر علاقة عاطفية تربطها مع المتهم الأول توجهت برفقته إلى مخزن محل عمله، وعاشرها معاشرة الأزواج برضائها بأن حسر عنها ملابسها وفض غشاء بكارتها وبعد الانتهاء من فعلته، دخل صديقه وعاشرها معاشرة الأزواج ولامس جسدها بالكامل.

وتم القبض على المتهمين وأقرا بارتكابهما الواقعة أمام النيابة العامة، وأحيلا إلى محكمة الجنايات.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها فُض غشاء بكارتها في زمن حديث يتفق مع الواقعة والبصمات الوراثية تطابقت مع البصمة الوراثية للمتهم الثاني.