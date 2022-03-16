عاجل.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي لقتلهم طفلة.. «خافوا تفضحهم»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق ثلاث متهمين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم بقتل طفلة عمداً خشية من افتضاح أمر تجارتهم بالمواد المخدرة.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 381 لسنة 2021 جنايات القطامية، أن المتهمين «أحمد. ا»، «عيد. م»، «زمزم. م»، قتلوا المجني عليها الطفلة «ملك طارق»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلها، ظنًا منهم أن في ذلك الخلاص من افتضاح أمر تجارتهم بـ المواد المخدرة.

المتهمون كتموا أنفاسها حتى لا تفضح أمرهم

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا عليها ضربًا وصعقًا وحرقًا حتى أغشى عليها، فقاموا بكتم نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموجودة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابع أمر الإحالة، أن هذه الجناية تقدمت جناية أخرى وهي الإتجار في المواد المخدرة، وأحرز المتهمون كمية من مخدر «الهيروين» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها، وحرز المتهمان الأول والثاني مخدر «المورفين» بقصد التعاطي.