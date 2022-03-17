 7 غرف تجارية بدأت «أهلا رمضان» بتخفيضات 35%.. جميع السلع متوافرة

أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن اطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان بمحافظة القاهرة في ( الخامس والعشرين من الشهر الجاري ) بأرض المعرض لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من كافة السلع الغذائية والرمضانية بتخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح بين 15 و 35 % وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و بالتعاون مع وزارات التموين و التجارة الداخلية والتجارة و الصناعة .

وأكد العربي أن القطاع الخاص يعمل علي قدم و ساق لانهاء افتتاح سلسلة المعارض بكافة المحافظات مشيدا بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات الحكومية للرقابة علي الأسواق و التعامل مع اي زيادات غيرمبررة في الأسعار .وأوضح أن معارض اهلا رمضان تأتي في اطار الدور المجتمعي للغرف التجارية للمساهمة في توفير كافة احتياجات المواطنين قبيل بدء شهر رمضان الكريم والذي يرتفع فيه حجم الطلب المحلي علي السلع الغذائية بحوالي 50 % عن أي وقت أخر خلال العام .وأشار العربي الي بدء معارض اهلا رمضان في العديد من المحافظات منذ الأمس ولمدد تتراوح بين 15 يوما و شهر كامل وذلك لاحتواء أزمة زيادات الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية تأثرا بالاضرابات الاقتصادية العالمية التي نجمت عن وضع عقوبات اقتصادية علي روسيا وتأثر حركة الامداد و النقل العالمية وتأثرالأسواق الأوروبية و العالمية بتلك العقوبات.وكانت العديد من المحافظات قد افتتحت معارض اهلا رمضان بالفعل

ففي الأقصر :

افتتح أمس أفتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و المحاسب صلاح محمد خليل رئيس الغرفة التجارية بالاقصر وحضورعدد من ممثلي كبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر والذي يقام علي مساحة 650 مترمربع , بنسبة تخفيضات تتراوح من 20 إلى 30 % عن اسعار السوق بمشاركة السلاسل التجارية الكبرى .

وأكد صلاح خليل العمل علي ايجاد العديد من المعارض والشوادر الفرعية بالمراكز والمدن الكبري في حدود المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وذلك لعرض وبيع السلع الأساسية وسلع الغذائية التي تهم المستهلم خلال شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى 20 إلى 30%. بالاضافة الي تجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة ، بخلاف إشراك السلاسل التجارية الكبرى في عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين .

وفي الاسماعيلية :افتتحت الغرفة التجارية أمس برئاسة المهندس أحمد عثمان المقر الرئيسي للمعرض بمقرالغرفة بالتزامن مع إقامة 8 معارض اخرى شارك فى معرض الغرفه مايزيد عن 70 عارض وعارضة من التجار وأصحاب الشركات الكبرى. تعرض جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20 : 25%

وفي اسيوط :

أفتتح عمرو ابو العيون رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط المعرض الرئيسي بمقر الغرفة التجارية ومن المقرر استمراره لمدة 20 يوما بتخفيضات تصل الي 25% عن مثيلتها بالخارج

واشار الى انهناك تنيسق مستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، لمناقشة اضافة أكثر من منفذ بأماكن مختلفة بنطاق المحافظة بالاضافة الى معرض الغرفة الثابت ومعرض ساحل سليم واطلاق سيارات بيع متنقلة للوصول للمناطق النائية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .واضاف ابو العيون بان الهدف من اقامة معارض اهلا رمضان هى توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة، وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

شمال سيناء :افتتح النائب عزيز مطرعضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء المعرض الرئيسي لاهلا رمضان بالمحافظة وقال أنه تم أنشاء شادر بمساحة 20 م طول في 60 م عرض وتتسع لآكثر من 16 باكية سيتم منحها للتجار ممن يرغبون البيع والشراء بسعر الجملة الحديقة بوسط العريش.وأضاف مطر أنه تم منح بواكى المعرض للتجار بالمجان مزوده بالاضائه المجانية وتتحمل الغرفة التجارية كافة التكاليف الخاصه باعداد وتجهيزالمعرض شريطة أن تكون ألاسعارمناسبة ومخفضة للتخفيف عن المواطنين بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية .الفيوم : افتتح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم المعرض الرئيسى أمس ضمن ٧ معارض من المقرر اطلاقها بمختلف انحاء المحافظة وتسيير نحو ١٠سيارات للوصول الي المناطق النائية وبنسب خصم تتراوح بين 20الى 25% عن المستوى العام السائد لنفس السلع بالاسواق خارج المعارض. قنا :افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا برئاسة اسماعيل الوشاحي والذي ناب عنه في الافتتاح محمد شوقي النائب الاول لرئيس الغرفة معرضين لـ"أهلا رمضان" بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حى المصالح و منطقة ميدان الساعة بمدينة قنا ضمن 11 معرض علي مستوي المحافظة تقوم بتنفيذهم الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين و التجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةبورسعيد : أعلن محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد عن افتتاح معرض أهلا رمضان فى بازار بورسعيد الجديد أمام سوق الأسماك الحضارى وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة واللواء أركان حرب عادل الغضبان مخافظ بورسعيد وذلك لتوفيركافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائيه خلال شهر رمضان وبتخفيضات كبيرة وجودة عاليه وكميات كبيره تكفى احتياجات أهل بورسعيد .بينما تنهي مجموعة من الغرف الجارية في المحافظات استعداداتها لاطلاق معارض اهلا رمضان خلال الأيام المقبلة , المنيا : يفتتح اليوم احمد راضي طه رئيس الغرفة التجارية بالمنيا المعرض الرئيسي بمدينة المنيا علي أن تقوم الغرفة بافتتاح باقى المعارض التى تقيمها فى مدن ملوي وبني مزار وابوقرقاص وسمالوط ومغاغه السبت المقبل حيث قررت الغرفه اقامة 6 معارض فى المدن الرئيسية للمحافظة .الغربية :أنهت الغرفة التجارية بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور صلاح الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية إنهاء الاستعدادات لافتتاح معرض اهلا رمضان بداية الأسبوع المقبل بافتتاح معرض رئيسي في مدينة طنطا وبتخفيضات كبيرة لكافة السلع وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء هانى مدحت مدير امن الغربية والعميد وليد العيسوى مدير ادارة مباحث التموين وعضو مجلس إدارة ولجنة المعارض بالغرفة التجارية بالغربية .وناشد الدكتور صلاح الكموني التجار ومنتسبى الغرفة على ضرورة توفير السلع للمواطنين والحرص علي عدم المبالغة فى هامش الربح حرصا على المواطنين خاصة فى ظل الأجواء التى نتجت عن تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية والتى أكدت عدم الاستقرار فى الاسواق وحلقات التوريد مما يتطلب تعاون كامل بين كافة الأطراف للخروج من الأزمة والتخفيف على المواطنينوأشار الكمونى انه تقرر تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم بالغرفة على غرار ماتم فى جائحة كورونا وتكثيف الجهود ومتابعة الاسواق والاسعار ورفع تقرير عن آخر المستجدات به ومدى توافر السلع واسعارها ومواجهة ايه مشكله فور حدوثها .الجيزة :تنظم الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة برئاسة محمد امبابي 5 معارض لاستقبال الشهر الكريم ومن المقرر أن يكون المعرض الرئيسى بشارع فيصل على مساحة 2000 متر وسيتم افتتاحه بداية الاسبوع المقبل والمعارض الأخرى التي تم الاتفاق على إقامتها ستكون بمراكز العياط والبدرشين والوراق واوسيم وسيتم افتتاحهم تباعا خلال الأسبوع القادم .المنوفيه : تقيم الغرفة التجارية برئاسة محمد الخشن 7 منافذ في اطار سلاسل معارض اهلا رمضان فى مدن سرس الليان وشبين الكوم وقويسنا كما انهت التجهيزات لإقامة معرض رئيسي بشارع مصطفي كامل البحري بشبين الكوم ومن المقرر افتتاحه اليوم . جنوب سيناء : أكد هشام خضير رئيس الغرفة التجارية في جنوب سيناء أن الغرفة بصدد انهاء كافة التجهيزات لافتتاح المعرض بداية الأسبوع المقبل .

وفي محافظة البحيره :

أعلن فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تنظيم الغرفة سبع معارض كبري للسلع الغذائية بمراكز البحيرة الكبرى كما التقي باللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بديوان عام المحافظة للترتيب لتلك المعارض .وأوضح مرسي ان الغرفة ستقوم بفتح ثلاث منافذ لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة تيسيرا علي المواطنين بالإضافة إلى تنظيم سبع معارض كبري خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المحافظة و مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة

بني سويف :

قرر مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف برئاسة حسن جعفر سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجاريه خلال اجتماعه مؤخرا تنظيم معرض اهلا رمضان خلال الأسبوع الاخير من مارس الجارى .وقال جعفر ان المعرض سيقام بالتعاون بين الغرفه بشعبها المختلفه ومديرية التموين بالَمحافظه مشيرا لاقامة المعرض تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والذى سيفتتحه خلال أيام حيث يهدف المعرض الى توفير السلع والمنتجات الغذائيه بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم حيث ستتراوح نسب الخصم بين 30 و50 ٪ حيث سيتم الاتفاق مع العارضين ان يكون هامش الربح بسيط لان المعرض يقام لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم وخاصة خلال شهر رمضان الكريم مؤكدا ان المعرض سيخضع للمراقبه المستمره لأسعار السلع الغذائيه واللحوم مضيفًا أن معرض أهلاً رمضان سيفتح أبوابه للمواطنين فور الانتهاء من التجهيزات حتى يتم الافتتاح الرسمى للمعرض في حضور المحافظ ؛ ودعا جعفر اعضاء المجلس لاجتماع موسع بحضور ممثلى الشعب النوعيه لمناقشة خطة تطوير الغرفة ومنشأتها والتى تشمل كافة الأنشطة المنتسبة للغرفة من خلال رؤية كل قطاع بما يتناسب مع الخطه التنمويه العامه للدولة مصر 2030 .

السويس : تتلقي الغرفة التجارية بالسوسي برئاسة محمد الملاح طلبات التجار للانضمام لمعرض اهلا رمضان و منالمتوقع ان يتم افتتاحه بداية الأسبوع المقبل .