«السياحة»: لن نسمح لأي معتمر بالخروح إلا بالحصول على «باركود»

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أنه لن يُسمح لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من المنافذ المصرية دون أن يكون حاصلًا على «باركود» البوابة المصرية للعمرة، لافتًا إلى أنه لا يُسمح للمواطنين المصريين بالحصول مباشرة على تأشيرة العمرة من الوكلاء السعوديين والسفر بها من مصر، موضحًا أن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة قصر تنفيذ كافة برامج العمرة داخل البوابة وباستخدام «باركود» خاص لكل معتمر، على أن تُنظم تلك الرحلات بواسطة شركات السياحة المصرية.

تفعيل نظام «b2c»

وتداولت أنباء خلال الأيام الماضية عن تفعيل السلطات السعودية لنظام «b2c» والذي يسمح للمواطنين من كافة دول العالم بالحصول على تأشيرة العمرة، فضلًا عن كافة مكونات برنامج العمرة من الوكيل السعودي مباشرة عبر النظام الإلكتروني.

المطارات ستمنع أي معتمر من السفر حال عدم وجود «باركود» البوابة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارة السياحة والآثار من جهة، ووزارة الطيران المدني والمطارات المصرية من جهة أخرى، لمنع أي مسافر حاصل على تأشيرة عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من السفر عبر المنافذ المصرية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين المصريين فضلًا عن حقوق الدولة في الرسوم التي يجري تحصيلها عبر البوابة، إضافة إلى حقوق شركات السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة.

يذكر أن إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية سابقًا، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن أسعار العمرات في شهر رمضان المقبل، ستبدأ من 33 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية.

وكشف «عبدالعال، أن أسعار البرامج الـ3 نجوم من 36 ألف جنيه، فيما ستتراوح أسعار البرامج فئة الـ4 نجوم ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار برامج الـ5 نجوم خلال شهر الصوم ستتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه.