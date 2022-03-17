نوره العكرمي عن فيلم «مربع برمودا»: «تجربة مختلفة»

قالت الإعلامية نوره العكرمي، إن العمل السينمائي يختلف تمامًا عن العمل الإعلامي وتقديم البرامج، وهو ما حدث بالفعل في مشاركتي بفيلم «مربع برمودا»، لأن الوقوف أمام الكاميرات في أثناء تصوير حلقات البرنامجها اختلف كثيرًا عن نفس الكاميرات خلال تصوير العمل الفني.

العكرمي: الفيلم من بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل

وأعربت «العكرمي» خلال مداخلة لها على فضائية «الغد»، عن سعادتها على خلفية مشاركتها في فيلم «مربع برمودا»، والذي جرى عرضه مؤخرًا، وقام بأدوار البطولة فيه كلا من الفنان مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحة ومحمد ثروت، وكان من تأليف هشام هلال، ومن إخراج طارق رفعت.

العكرمي: الوقوف أمام كاميرات تصوير الأعمال الدرامية صعب

وأوضحت أنها لم تتوقع ظهور مشاركتها الأولى ممثلة في فيلم «مربع برمودا» بهذا الشكل الذي حدث، لافتة إلى أن الوقوف أمام كاميرات التصوير بالأعمال الفنية والدرامية يختلف كلية وتفصيلًا عن كاميرات البرامج وتقديمها.

وأوضحت أن مخرج العمل الفني طارق رفعت كان له عظيم الفضل في الاهتمام بالتفاصيل، خلال تصوير العمل الفني، وطمئنه كافة فريق عمله حتى يخرج العمل للنور وفي أبهى حلة له، مؤكدة أن الفنان عمرو عبدالجليل دائما ما كان ينشر أجواء من المرح والكوميديا في لوكيشنات التصوير.

وعن برنامجها الجديد، كشفت أنها تضع حاليًا بوضع اللمسات النهائية على برنامجها التليفزيوني الجديد والذي ستبدأ تصويره عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، ويُعرض على إحدى القنوات الفضائية، وسيكون مفاجأة للجمهور، وستبتعد عن القوالب المعتادة لمثل تلك البرامج المعروضة على الجمهور المصري والعربي، ما يمثل نقطة انطلاق جديدة.