الزواج عند بدو كفر الشيخ «على قديمه».. الجهاز مرتبة والسكن خيمة

في خيمة قماش لا تتعدى مساحتها 4 أمتار، تزف عروس بدو كفر الشيخ بالزينية التقليدية، تكون بيتاً لها طوال حياتها الزوجية، تلد فيها طفلها، وتنطلق منها نحو حياة مترحلة بين المحافظات المختلفة، لا تعرف للحب أو المشاعر طريقًا سوى الأيام الأولى للزواج، ثم تنطلق مع زوجها لرعاية قطيع المواشي الخاص بهم.

مكونات جهاز عروس بدو كفر الشيخ

مرتبتان من الإسفنج، ومخدتين مزينتين بالفرو الأحمر، ومجموعة من الأواني «الحلل والقلل المصنوعة من الفخار، وعدد من كبايات الشاي، والمياه، ومفارش السرير والنموسية»، تلك هي مكونات جهاز عروس بدو كفر الشيخ، لايتعدى ثمنه الـ 30 ألف جنيهًا، وفقا لـ«عزيزة إسكايعل»، والدة العروس سماح جمعة.

واستكملت والدة العروس سماح جمعة:«إحنا مش بنجيب جهاز كتير لكن بنعوضه في الذهب، خاصة لو العروسة هتتجوز في خيمة.. بنجيب الأساسيات اللي هي مرتبتين.. ومخدتين للنوم، و5 بطاطين علشان البرد ومعاهم شوية حلل وقلل وكبايات وتيشت.. وبلاستيكيات، ومفارش ونموسية، لكن بنجيب ذهب بـ 200 ألف جنيه».

حياة بدائية، تعيشها العروس الجديد، في خيمة قماش خالية من أبسط مقاومات الحياة، كدورة المياه، أو أجهزة كهربائية،«مفيش عندنا أجهزة كهربائية، ولا دورات مياه، العروس بتعمل حمام في الأراضي الزراعية، وبتستحمى داخل الخيمة، اللي بنزينها ليها بالقطيفة والورود، وبتطبخ على النار والحطب.. أو بتجيب طباخة بأنبوبة بوتاجاز، وبتعيش حياتنا كلنا لأننا بنترحل من مكان لآخر، ورأس مالنا هو مواشينا».

بنات بدو كفر الشيخ لا يلتحقون بالمدارس ويتزوجون تقليديا

بنات البدو، أو العرب لا يتلقون تعليمًا مناسبًا، ولا يعرفون للمدارس طريقًا إلا القليلات منهن، حيث يعيشن مترحلات مع أسرهن من محافظة لأخرى، لتضيف والدة العروس سماح جمعة: « البنات عندنا مش بيتعلموا.. لأننا مش مستقرين في مكان، لكن بدأنا نعلم الأطفال، البنت عندنا لازم ترتبط مننا يعني عرب زيينا، علشان كدة بيتقابلوا أثناء الرحلات، وكلنا قبائل وعائلات في بعضينا عارفين عادات وتقاليد بعض، الشاب لما يشوف البنت بيروح يخطبها أو بيحصل الجواز التقليدي وهو الغالب علينا، لصلة النسب».

حياة عرائس بدو كفر الشيخ، لاتعرف حقوقاً ولا يستطعن اللجوء إلى الطلاق سوى القليلات منهن:« إحنا مش بنكتب قايمة منقولات، لكن بنأخد إيصال أمانة على العريس ووالده، ومفيش عندنا بنات بتطلق إلًا نادراً، لأن الجواز تقليدي وبيتم بين العائلات والبنت مهما كانت صغيرة بتتحمل مسئولية، بعد 10 أيام من الجواز بتبدأ رحلتها الحقيقية مع جوزها بتسرح بالمواشي وتبدأ تتنقل معاه».