وفاة شيخ مشايخ قبائل حلايب.. التقى الرئيس السيسي وعدلي منصور

توفي، اليوم الثلاثاء، حسن هدل شيخ مشايخ قبائل حلايب جنوب البحر الأحمر عضو مجلس محلي المحافظة، عن عمر يناهز 70 عاما، وسادت حالة من الحزن بين القبائل لوفاة أحد رموز المنطقة، وشيعت الجنازة بمدافن القبيلة بحضور الآلاف من محبيه الذين حرصوا على وداعه وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات جنوب البحر الأحمر.

الشيخ حسن هدل من رموز الوطنية

قال ناصر منصور من مواطني جنوب البحر الأحمر، لـ «الوطن»، إن الشيخ حسن هدل كان صاحب كلمة ومثال للوطنية والشموخ والوفاء ومحب لوطنه وأهله، وكان يحظى بحب الناس ويعتبرونه رمزا لهم، إذ أن له دور بارز في توصيل مطالب واحتياجات أهالي المنطقة للحكومة وللمسؤولين، خاصة في الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والكهرباء.

ويذكر أن «هدل» سبق والتقى الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور.