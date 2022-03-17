سعر مواد البناء اليوم.. الحديد يصل إلى 19 ألف والأسمنت 1300 جنيه

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن سعر مواد البناء، اليوم الخميس، في ظل التقلبات التي تشهدها مواد البناء يوميا، والتي تتمثل في الأسمنت والحديد والطوب الأحمر، وغيرها من المستلزمات الأخرى بالأسواق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، سعر مواد البناء اليوم الخميس 17 مارس 2022، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر مواد البناء

جاءت أسعار الحديد كالآتي:

- سجل حديد عز اليوم نحو 17 ألف جنيه أرض مصنع، بينما وصل إلى 19 ألف للمستهلك في بعض الأماكن.

- وصل حديد الجارحي إلى 16100 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد السويس 16900 جنيه.

ـ بلغ سعر حديد بشاي نحو 15300 جنيه.

- حديد المراكبي 17500 جنيه.

- حديد المصريين 16900 جنيه.

- حديد المعادي 14850 جنيها.

- حديد العشري نحو 17 ألف جنيه.

- حديد مصر ستيل نحو 14980 جنيها.

سعر الأسمنت

سجل سعر الأسمنت نحو 1200 - 1390 جنيها للطن للمستهلك.

وتراوح سعر طن الأسمنت المخلوط بين 930 - 970 جنيها.

وتراوح سعر الجبس بين 700 - 860 جنيها للطن للمستهلك.

وبلغ سعر متر الرمل نحو 160 جنيها، والزلط 185 - 195.

سعر الطوب الأحمر

واختلف سعر الطوب المفرغ الأسمنتي المصنوع من الأسمنت بحسب المقاس، إذ تراوحت أسعاره من 4746 جنيها لعدد 1000 طوبة إلى 839 جنيها لعدد 1000 طوبة.