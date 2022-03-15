سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 مارس في الأسواق المحلية

ترتفع معدلات البحث في بداية المعاملات اليومية عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق المحلية، تزامنًا مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع أسعار البليت «المادة الخامة المصنعة للحديد المسلح» عالميًا، لتسجيل أكثر من 800 دولار للطن.

سعر طن الحديد والاسمنت

وللمهتمين بمعرفة أسعار مود البناء في السوق المصري، يقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية سعر طن الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، وفق بيان غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الحديد اليوم 15-3-2022 في مصر

ووفق بيان غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراوح سعر طن الحديد اليوم متوسط تسليم أرض المصنع من 14850 جنيها، ومتوسط البيع للمستهلك 15650 جنيهًا للطن.

سعر طن الحديد للمستهلك اليوم

وسجل سعر الحديد للمستهلك اليوم في الشركات المختلفة كما يلي:

- حديد عز سجل 15650 جنيهًا.

- حديد الجارحي وصل لنحو 15350 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي 15300 جنيهًا.

- حديد العتال 15250 جنيها.

- حديد سرحان 14900 جنيه.

- حديد المراكبي 14900 جنيه.

-حديد المصريين 15250 جنيها للطن.

- حديد المعادي 14850 جنيها.

-حديد العشري نحو 14980 جنيها.

- حديد مصر ستيل نحو 14980 جنيها.

ويتم إضافة تكلفة الشحن والنقل والتي تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للطن حسب المحافظة والمسافة.

أسعار الاسمنت اليوم 15-3-2022 في مصر

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم المصنع اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس نحو 1365 جنيهًا، بينما متوسط البيع للمستهلك 1540جنيهًا وفق بيان غرفة مواد البناء.

سعر طن الأسمنت

وجاء سعر طن الأسمنت في الأسواق المحلية في شركات مصر للأسمنت قنا «المسلة» وأسمنت سيناء، بـ1560 جنيهًا، بينما أسمنت وادي النيل بسعر 1590 جنيهًا، والشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1570 جنيهًا.

في شركة أسمنت حلوان، ولافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1620 جنيهًا، أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1430 جنيهًا.