أحداث مسسل قيامة عثمان الحلقة 84.. هل يموت ابن بوراك الرضيع؟ (فيديو)

قبل ساعات من عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «قيامة عثمان»، تصدّر الحديث عن المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل، خاصة بعد انتهاء الحلقة الماضية على أحداث مشوقة، لذا يتطلع الكثيرون إلى معرفة ما سيحدث في الحلقة 84.

ونشرت القناة الحاصلة على حقوق البث، مقطع فيديو قصير لأحداث الحلقة الجديد من المسلسل والتي تحمل تساؤلات عديدة.

أحداث الحلقة 84 من مسلسل قيامة عثمان

وجاء في الحلقة 84 من مسلسل قيامة عثمان، ولادة بالا زوجة عثمان في المسلسل التركي، وبكائها على عدم خروج صوت من ابنها بعد ولادته، لتسأل والدتها ماذا حدث؟، وهل مات الصغير أم لا؟، ولماذا لا يصدر منه صوت، لتجيب السيدة سالجان وهي حزينة «لا أعرف ماذا أقول»، ليبدو للجمهور أنّ ابن عثمان الذي يؤدي دوره الفنان بوراك أوزجيفيت، قد مات، خاصة أنّه جاء في الحلقة وهو يقول «لا لا يا صغيري»، نتيجة أسر الوزير علم شاه للنساء، ومحاصرتهم في القبيلة وضغطه عليهن، كي يأتي بعثمان ويمسك به.

كما شهد إعلان الحلقة، إصابة جيركاتواي ومحاولة المحاربين إنعاش قلبه، ولكن يبدو أنّه قد مات حيث قال أحدهم «على أساس جيركاتواي لا يموت».

وظهر في إعلان الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، نجاح الوزير في أسر محاربين وجنود عثمان، لينتظر الجمهور عرض الحلقة 84 من مسلسل قيامة عثمان وما سيقع بها، وهل سينجح عثمان في الهجوم والانتقام من الوزير علم شاه بعد ما فعله من محاصرته له الحلقة الماضية وما فعله من أسر النساء.

وكانت تعرض حلقات «قيامة عثمان» على عدد من القنوات العربية، منها «اليرموك» و«الفجر» الجزائرية، لكن توقف البث لعدم موافقة الجهة المنتجة على إذاعة المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

ويُعرض المسلسل على قناة «ATV» التركية، يوم الأربعاء من كل أسبوع.

تردد قناة ATV

التردد: 11682

الإستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD