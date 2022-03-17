قائمة مسلسلات رمضان 2022.. «الاختيار 3» في المقدمة ومصطفى شعبان «كوميدي»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائمة مسلسلات رمضان 2022 التي من المقرر أن يبدأ عرضها بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل الذي يبدأ فلكيا في الثاني من شهر أبريل المقبل، وجاء على رأسها مسلسلات قنوات «أون»، التي سيكون من بينها مسلسل «الاختيار 3»، ويقوم ببطولته ثلاثة من أهم فناني مصر والوطن العربي، هم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، ويدور عن أحوال مصر في الفترة أثناء فترة حكم الإخوان وما بعدها، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

قائمة مسلسلات رمضان 2022 تشهد عودة مصطفى شعبان للكوميديا

ومن المسلسلات المقرر عرضها مسلسل «دايما عامر» الذي يعود فيه الفنان مصطفى شعبان من جديد للكوميديا، وهو العمل الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الشامي ولبلبة وعدد من الوجوه الشابة.

اما عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 عبر قناة «دي إم سي»، سيكون على رأسها مسلسل «المشوار» الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، وهو أول تعاون بين رمضان والمخرج الكبير محمد ياسين، كما ستعرض القناة واحدا من المسلسلات المنتظر عرضها وهو مسلسل «العائدون»، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة مع الفنانة أمينة خليل، ويناقش فكرة العائدين من التجنيد في جماعة داعش والقتال في سوريا.

عودة على الحجار لتترات مسلسلات رمضان

وعن قائمة مسلسلات رمضان 2022 عبر قناة «الحياة سيكون حاضر مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يدور في إطار صعيدي، وهو العمل الذي يجمع ثلاثة من النجوم، هم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين وهو العمل الذى يشهد عودة على الحجار للغناء من جديد في التتر الخاص به.

أما عن قائمة مسلسلات رمضان على قناة «سي بي سي»، تشمل مسلسل «ملف سري»، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، ويتحدث عن القضاء في مصر طيلة فترة عام 2013.