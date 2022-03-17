عمر طاهر: مصر كنز لا ينتهي للكاتب.. وحكايات الناس كلها تفاصيل تتحط على ورق

قال عمر طاهر، الكاتب والسيناريست، إنه دائما يشعر بأن مصر عبارة عن كنز في كل تفاصيلها، كما أنه دائما ما يراوده شعور بأنه يجب وضع التفاصيل المصرية الاجتماعية والحياتية على الورق.

طاهر: لا أريد تأليف كتب ألفها غيري من قبل

وأضاف «طاهر»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «CBC»، أن كتابته للروايات والقصص بشكل قليل يعود إلى أنه لا يريد تأليف كتب ألفها غيره من قبل، «البلد كنز من الكتابة لا ينتهي أو يتوقف، من التاريخ والجغرافيا ولغة حوار وأكل وشرب وسياسة ودين ومعمار، كل دي كتابة لا تنتهي، واللي بين الناس مليان كتابة».

وأوضح أنه دائما يخزن كل ما يراه خلال سيرة في الشوارع المصرية، لافتا إلى أنه كثيرا ما يشغل باله ما يدور خلف شبابيك المنازل، «دايما بحس إن الشباك مفتاح حياة، ودي العلاقة بين حياة موجودة خلف الشباك والكوكب بتاعنا، ودايما الواحد بيتخيل الحياة اللي ورا الشباك دي مشاكلها ومشاعرها وأزمتها، وبتكون مادة ملهمة ومثيرة للخيال».

عمر طاهر: عنوان الكتاب جمال فني لا يقل عن العمل نفسه

وأكد أن عنوان الكتاب جمال فني لا يقل عن العمل نفسه، كما أنه بالنسبة لكتابه «كحل وحبهان» استلهمه من رؤية أن حوله الكثير من الأشياء لابد أن تتحول لكتابة، ومنها الطعم والمذاق والرائحة، «فكرت إزاي أفسر ريحه القرنفل أو جوزة الطيب، وده كان تحدي شغلني ودورت إزاي أعمله لحد ما لقيت الفكرة نفسها في شكل الرواية، واتحطت بالطريقة دي، والمذاق والرائحة كانوا البطل».