الزراعة توجّه 21 سيارة غذائية للفيوم والقليوبية.. وتطمئن المصريين على توافر السلع

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم، قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية، محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء.

ضبط الأسعار والحد من جشع التجار

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤية متكاملة تشترك فيها الوزرات والهيئات المعنية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

وأشار القصير إلى التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة للمناطق الأكثر كثافة، والنائية، لدعم أهالي تلك المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

منافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع للمواطنين

وأضاف وزير الزراعة، أنّ الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن 21 منفذا متحركا، وضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، لافتا إلى أنّه سيتم أيضا خلال الأسبوع المقبل افتتاح معرضين كبيرين بمحافظة الجيزة، يشمل العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وناشد وزير الزراعة، المواطنين، عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أنّ جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعٍ للقلق، مشيرا إلى أنّه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولي، إلا أنّ الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.