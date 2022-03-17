قطار معارض «أهلا رمضان» يصل بسيون.. «أسعار زمان رجعت تاني»

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض«أهلا رمضان»، بمركز بسيون، ضمن سلسلة المعارض الجاري افتتاحها بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ومواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار.

تخصيص ركن للمخبوزات البلدية والريفية واللحوم

وأشاد «رحمي»، بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من خضراوات، وفاكهة، وحبوب، وبلح وسلع غذائية مرتبطة بشهر رمضان، إلى جانب ركن مخصص للمخبوزات البلدية والريفية، واستمع المحافظ خلال الجولة إلى طلبات عدد من المواطنين من أجل زيادة ركن مخصص للحوم المدعمة بالمعرض.

وعلى الفور وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة بسيون، بتوفير ركن خاص لبيع اللحوم، ووعد المحافظ الموطنين باستمرار الجولات التفتيشية على هذه المعارض للتأكد من بيعها بسعر مدعم ومخفض.

فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة

الجدير بالذكر، أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية، وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، نحو 6 منافذ، وعدد 14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

مع توفير كوبونات بقيمة 200 جنيه تصرف من بدال التموين، وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.