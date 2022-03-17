عاجل.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 108 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و5 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد حسن علي 23 سنة، جثة هامدة، تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي وادي النطرون العام، فيما أصيب كل من أحمد رمضان محمود 30 سنة مقيم محافظة قنا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، صديق أبو الوفا صديق 23 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في المخ، مسعود أحمد حسن مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليسرى، محمد السيد عبدالرحمن 24 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، فارس جمعة محمود مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.