إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص، في حادث سير وقع بمحافظة الجيزة منذ قليل، بطريق الضبعة المتجه إلى مصر إسكندرية الصحراوي.

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، التابع لدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارتي إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون السيارة.

نقل المصابين لمستشفى زايد

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي الرعاية الطبية، ودفعت الإدارة العامة للمرور بلجنة فنية لمعاينة آثار الحادث، كما تم رفع آثاره لتسير حركة المرور وعودة العمل بالطريق، بعد أن توقف لبعض الوقت بسبب انقلاب السيارة الملاكي.

تجاوز السرعة وراء الحادث

وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، بعد تجاوزة السرعة المسموح بها على الطريق، إضافة إلى إنشغالة بالهاتف المحمول أثناء القيادة.

وجرى إخطار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت جهات البحث بسرعة استكمال المباحث لتحرياتها حيال الواقعة، وموافاة النيابة بمستجداتها.