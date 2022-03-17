‎محمد جمعة بـ4 وجوه في دراما رمضان 2022.. رحلة بين الكوميدي والتراجيدي

يعيش الفنان محمد جمعة، حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الجارية، حيث يشارك في 4 مسلسلات خلال شهر رمضان المقبل، تتنوع بين الكوميديا والتراجيديا، منها «جزيرة غمام» الذي يعتبر العمل الأساسي له، وكذلك مسلسلات «المشوار»، و«دايما عامر»، و«في بيتنا روبوت 2» كضيف شرف، وتعتبر هذه الأعمال التي ينتظرها الجمهور نظرًا للقضايا والكوميديا التي تناقشها والتي تناسب الأسرة المصرية على المائدة الدرامية في مارثون رمضان 2022، والتي منها:

جزيرة غمام

ويعتبر مسلسل «جزيرة غمام» العمل الأساسي والرئيسي الذي يشارك به الفنان محمد جمعة في رمضان المقبل، والذي يقوم فيه بدور «الشيخ يسري»، وهو تلميذ «الشيخ مدين»، ويرث الكثير من المال ويسعى لمساعدة الناس به، ولكن الشيطان يغلبه ويبدأ في ممارسة ألاعيبه، للتفريق بين الأخوة.

ويظهر لـ محمد جمعة في المسلسل شقيقان، هما «محارب» الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، و«عرفات» الذي يجسده الفنان أحمد أمين، ويعتبر من الأعمال التي ينتظرها المشاهدون والنقاد في مارثون رمضان 2022، نظرًا لطبيعة العمل، وتدور أحداثه في الصعيد، ويناقش صراع الأخوة، والمشكلات التي تحدث بينهم، وظهر «جمعة» بزي صعيدي، في البوستر الرسمي للعمل.

مسلسل «جزيرة غمام» تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون محمد جمعة، هبة عبد الغني.

مسلسل المشوار مع محمد رمضان

و يشارك محمد جمعة في مسلسل «المشوار» من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني، حيث يجسد دور سائق نقل بشركة الملح، وينقذ خلال أحداث المسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني ويساعدهما على الهروب.

وللمرة الثانية، يجسد «جمعة» دور السائق مع محمد رمضان، حيث جسد في مسلسل «البرنس» دور سائق أبضًا، وتصدر وقتها تريند مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان نظرًا لتأثر الجمهور بدوره.

«المشوار» يمثل عودة المخرج محمد ياسين بعد فترة غياب عن الإخراج، ويشارك في البطولة كل من عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر».

مسلسل دايما عامر

يقوم محمد جمعة في مسلسل «دايمًا عامر» بدور مختلف تمامًا عن ما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية نوبي يعيش في أسوان، وهو صديق مصطفي شعبان، وخلال الأحداث يستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في أسوان ويحتفي بيهم.

«دايما عامر» توليفة جمعها المخرج مجدي الهواري، تنتمي للقالب الكوميدي، حيث تدور أحداث مسلسل «دايمًا عامر» حول مشاكل التعليم والطلاب في مصر، داخل مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

مسلسل «دايما عامر» يقوم ببطولته عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد جمعة، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

في بيتنا روبوت 2

وتعتبر مشاركة الفنان محمد جمعة في الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، مختلفة عن الأدوار السابقة، حيث يقوم بزوج شقيقة ليلى زاهر، والذي يعيش في الخليج العربي ولديه تطلعات طبقية.

وتتوالى أحداث الجزء الثاني من المسلسل بمعاناة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل، ويدخل زوجها الفنان هشام جمال في صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت، وتتوالى الأحداث في إطار درامي كوميدي، حيث انضم مجموعة جديدة من النجوم في الموسم الثاني ليشاركوا في الأحداث الجديدة من العمل.