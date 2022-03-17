موعد انتهاء فصل الشتاء 2022 واعتدال درجات الحرارة.. «الربيع عاد من تاني»

مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية مع الوصول إلى منتصف شهر مارس، بدأت التساؤلات تزداد عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2022 واعتدال درجات الحرارة، بعد فصل شهد برودة عالية وانخفاض قياسي في درجات الحرارة والشعور بالصقيع فترات كبيرة بالإضافة إلى العواصف وسقوط أمطار وسيول في عدة مناطق.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاتها لـ«الوطن»، موعد انتهاء فصل الشتاء 2022 وبداية فصل الربيع.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2022

وقالت «منار» إن موعد انتهاء فصل الشتاء سيكون يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2022، وبعدها يبدأ فصل الربيع الذي يستمر لمدة 3 شهور.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سييكون معتدلا في درجات الحرارة في معظم الأحيان، ولكنه عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة ورياح، فنشهد أياما حارة، ثم يوما باردا وهكذا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 14.