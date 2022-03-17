وزير التنمية المحلية يضع حجر أساس 120 بيتا بدويا بقرية رأس النقب

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مدينة طابا هي اخر المناطق التي جري تحريرها وعودتها إلي مصر بعد معركة التحكيم الدولي الذي أثبتت للعالم أحقية مصر في طابا، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في أكتوبر الماضي بضم مطار طابا وقرية رأس النقب إداريا إلي محافظة جنوب سيناء بدلا من شمال سيناء وتغيير الحدود الإدارية المحافظتين.

أضاف أن الرئيس وجه بضرورة تطوير قرية رأس النقب والمطار لتصبح إضافة إلي مدينة طابا المصرية، وهنيء شعراوي القيادة السياسية باحتفال عودة طابا، وقال في تصريحات خاصة أن الجهاز التنفيذي للمحافظة بقيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بزيارة إلي قرية رأس النقب مرتين لتلبية طلبات المواطنين.وقال إن استضافة مصر لقمة المناخ نجاح للقيادة السياسية لأنه أحد أكبر المؤتمرات العالمية، وشرم الشيخ جري تجهيزها لاستقبال الوفود المشاركة والمقدرين بأكثر من ٣٠ ألف مشارك، وهي أصبحت مدينة خضراء تليق بمكانة مصر العالمية.

جاء ذلك خلال وضع حجر اساس 120 بيت بدوي بقرية رأس النقب بجنوب سيناء اليوم الخميس علي هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة الذي يواكب عودة طابا، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الدكتور خالد صديق رئيس جهاز التطوير الحضري، لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

١٦ الف وحدة سكنية في سيناء

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي أن الجهاز أنشأ نحو 16 ألف وحدة سكنية في سيناء، ووضع حجر اساس 120 بيتا بدويا لتكون نواة لمدينة حضارية تليق بمكانة مصر ورؤية القيادة السياسية 2023 موضحا أن جهاز التعمير قام بصرف مبلغ 700 مليار جنيه منذ عام 2014، في جنوب سيناء لإقامة مشروعات خدمية وتنموية.

وقال إن الجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع التطوير الحضاري ووزارة الإسكان، سوف يقوم بتنفيذ خطة تطوير قرية رأس النقب، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي وجه بتنمية وتطوير مدن القناة لأنها مدخل سيناء، وحري إنشاء انفاق.وقال للوطن أن التجلي الاعظم الذي يجري تنفيذه في مدينة سانت كاترين أحد أهم المشروعات التي تهدف إلي الحفاظ علي هوية المدينة التاريخية لما لها من مكانة وقدسية وعالمية، بالإضافة إلي جذب السياحة إلي المدينة المقدسة.

عصر الاعجازات.

قال الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التطوير الحضري، أن رؤية مصر 2030 هي خطة مضغوطة، بدأت بالفعل وتنتهي في 2030، ولا بد من استثمار دعم القيادة السياسية للمشروعات التي تنفذ في الوقت الحالي، موضحا أن الصندوق سوف يقوم بتنفيذ متطلبات أهالي القرية بالتنسيق مع مختلف الأجهزةأضاف أن قرية رأس النقب ستكون نواة لمدينة ومجتمع متكامل في عام 2030، وهذا عصر الاعجاز وليس الانجاز حيث يجري تنفيذ المشروعات في وقت قياسي وطبقا الجودة العالمية.

وضع حجر اساس 120 بيت بدوي.

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن خطة تطوير قرية رأس النقب بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير وكافة الأجهزة، وقال خلال وضع حجر اساس 120 بيت بدوي أن خطة التطوير بدأت اليوم ولن تنتهي إلا بتحقيق كل المتطلبات، موضحا أنه جري الموافقة علي إنشاء مركز شباب وتطوير الوحدة الصحية وحفر بئر لأهالي القرية.وتابع أنه جري وضع خطة للنهوض بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتنمية المناطق والقري الاكثر احتياجا.

وضع حجر اساس محطة تحلية مياه.

قال اللواء ايهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه جري وضع حجر اساس محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومي.

أضاف أنه جري إنشاء 8 محطات تحلية في محافظة جنوب سيناء بتكلفة تعدت ملياري جنيه، موضحاً أنه يجري انشاء 4 محطات أخري لتصبح محافظة جنوب سيناء بداية من مدينة طابا حتي رأس سدر مزودة بنحو 12 محطة لتحلية مياه البحري بطاقة 200 الف متر مكعب يومي، وهي تكفي احتياجات أهالي المحافظة وأكثر.