س و ج عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول آلية عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي وموعدها والدروس المقررة على الطلاب، موضحة أن الامتحانات ستختلف من مدرسة لأخرى ويجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من قناة مدرستنا 1 و2 التي تساعد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

أسئلة وإجابات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

متى تعقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي؟

حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر إبريل، موضحاً أنها تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.

متى تنتهي الامتحانات الشهرية؟

قال «شوقي»، إن الامتحانات الشهرية تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022.

ماذا عن امتحانات شهر فبراير ومارس؟

قرر وزير التربية والتعليم دمج امتحانات شهري فبراير ومارس في امتحان واحد فقط وهو امتحان شهر أبريل 2022.

كيف تعقد الامتحانات؟

حدد الدكتور طارق شوقي، آلية عقد امتحانات شهر أبريل، موضحاً أنها تعقد ورقياً وليست إلكترونياً.

من المنوط بوضع أسئلة الامتحانات؟

يتم وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بشهر أبريل من موجهي الإدارات التعليمية.

هل الامتحانات موحدة على مستوى الجمهورية؟

يختلف امتحان الصف الرابع الابتدائي من مدرسة لأخرى وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

كيف تتم أسئلة الامتحانات؟

يعقد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي «بنك أسئلة» يتمكن من خلاله موجهي الإدارات التعليمية من إعداد الشكل النهائي للامتحانات.

ماذا يعني بنك الأسئلة؟

«بنك الأسئلة» هو مجموعة من المعايير التي تحدد لموجه المادة آلية وضع الامتحان وكيفية وضع الأسئلة يغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي.

كيف يمكن التغلب على تحكم المدارس في مستوى الامتحان؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات توضع من بنك الأسئلة المعد لذلك وتحت إشرافها، وغير مسموح لأي موجه بتجاوز ذلك.

كم عدد أسئلة الامتحان؟

تشمل كل مادة 15 سؤالاً على جميع أجزاء المقرر الدراسي.

كم عدد درجات الامتحان؟

كل مادة عليها 30 درجة، أي أن كل سؤال عليه درجتين.

ماذا عن نوعية أسئلة الامتحانات؟

من المتوقع أن تتنوع أسئلة الامتحانات ما بين أسئلة موضوعية وأخرى مقالية.

ما المقررات الدراسية التي تشملها الأسئلة؟

يتم وضع امتحانات شهري فبراير ومارس من المقررات الدراسية حتى نهاية شهر مارس.

ماذا عن امتحانات نهاية الترم الثاني؟

تعقد هذه الامتحانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 مايو وتنتهي يوم 12 من نفس الشهر.

هل تعقد بنفس مواصفات امتحانات شهري فبراير ومارس؟

أكد «شوقي» لـ«الوطن»، أنها ستعقد مثلما تم عقده في الفصل الدارسي الأول.

كيف يستعد الطلاب للامتحانات؟

وفرت وزارة التربية والتعليم منصات تعليمية مختلفة تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات من خلال التدريب على الأسئلة التي تركز على الفهم.

ماذا عن استعدادات المديريات التعليمية؟

تعقد المديريات التعليمية اجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة مع الإدارات لبحث الاستعدادات للامتحانات والبدء في وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم.