وظائف محمد ثروت قبل النجومية: «سايبر ودي جي وعلى عربة كبدة»

كشف الفنان محمد ثروت، عن عدد من الوظائف التي عمل بها، قبل التحاقه بالفن، وقال إنه عمل في «سايبر» وعلى عربة كبدة، موضحا أنه عمل بهذه المهن لأنه رسب عند التقديم في معهد فنون مسرحية ومعهد السينما، لعامين متتالين، ثم رسب أيضا في الجامعة لعدة سنوات متتالية.

مشرف على عربة كبدة

وأضاف «ثروت»، خلال استضافته في برنامج «سهرانين»، على فضائية «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه كان يؤجل بعض المواد من أجل التمثيل على مسرح الجامعة، لافتا إلى أنه عمل مشرفا على عربة كبدة لمدة 6 أشهر، وبسبب إجازة الطلاب في جامعة عين شمس حدث تأثر في المبيعات.

«دي جي وسايبر»

وأكد الفنان محمد ثروت، أنه لجأ للعمل في «سايبر» في بداية دخول الإنترنت إلى مصر وبدء استخدام الإيميلات والمنتديات، لافتا إلى أنه عمل «دي جي» أيام الجامعة من أجل الحصول على المال، وكان يقوم بتسجيل الأغاني مقابل 7.5 جنيه.

واشتهر ثروت بتقديم أعمال كوميدية في عدة أفلام ومسلسلات على مدار السنوات الماضية.