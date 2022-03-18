سعر الدولار اليوم الجمعة 18-3-2022 في مصر: الجنيه يتفوق على الروبل

واصل سعر الدولار، اليوم الجمعة 18- 3-2022، في مصر الاستقرار وفق آخر تحديث للبنوك المصري، أمس الخميس، لتواصل العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، دون أي زيادة في البنوك.

سعر الجنيه أمام العملات غير المدعومة بالبنوك

شهد سعر الجنيه ارتفاعا مقابل 5 عملات غير مدعومة في البنوك المختلفة: الريال اليمني يباع بسعر 0.063 جنيه، الجنيه السوداني يباع بسعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.010 جنيه، هريفينا الأوكرانية تباع بسعر 0.535 جنيه، الروبل الروسي يباع بسعر 0.140 جنيه.

واستقر الجنيه أمام عدد من العملات اليوم الجمعة 18-3-2022، من بينها الليرة التركية التي بيعت بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، والدولار النيوزيلندي بسعر 10.631جنيه، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار الأمريكي

عُرِض الدولار الأمريكي بأعلى سعر للشراء في بنك مصر، بقيمة 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه، وسجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه 15.67 جنيه للشراء في بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار في البنوك

تختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، إذ سجل الدولار في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 15.66 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء، فيما بيع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بـ 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.