دراما رمضان 2022.. تفاصيل شخصية محمد ثروت في مسلسل «فاتن أمل حربي»

يشارك الفنان محمد ثروت، في السباق الرمضاني القادم 2022 من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي» للفنانة نيللي كريم، المقرر عرضه حصريًا على شاشة فناة CBC.

شخصية محمد ثروت في «فاتن أمل حربي»

ويجسد محمد ثروت خلال أحداث العمل دور المحامي الخاص بالفنانة نيللي كريم، إذ بتولي جميع القضايا الخاصة بها، وبالأخص فيما يتعلق بزوجها شريف سلامة وحضانة بناتها.

بينما تؤدي الفنانة نيللي كريم دور «فاتن» موظفة في الشهر العقاري، وهالة صدقي صديقتها في العمل، أما شريف سلامة فبقوم بدور «سيف» زوج «فاتن» الذي يعمل مديرًا لأحد مصانع الملابس، والفنان خالد سرحان الذي يتولى دور «القاضي»، كما يؤدي محمد الشرنوبي دور مدرس أزهري.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

يناقش مسلسل «فاتن أمل حربي» مشكلة حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق، إذا قررت الزواج مرة أخرى، إذ تجسد نيللي كريم ضمن أحداث العمل دور سيدة تتعرض للعديد من الصعوبات والأزمات في زواجها من شريف سلامة فتقرر الطلاق منه، وبعد انفصالها تشهد مشاكل أخرى أكبر خاصة بنفقة وحضانة بناتها.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

يشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، جيلان علاء، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

محمد ثروت يشارك في مسلسل «اللعبة 3»

وفي سياق آخر، يخوض أيضا الفنان محمد ثروت المشاركة في مسلسل «اللعبة 3» الذي يعرض الفترة الحالية عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، مع النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.