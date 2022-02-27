ضبط شخص بحوزته أدوية مهربة جمركيا بقيمة 2 مليون جنيه في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص بدائرة قسم شرطة الأزبكية في القاهرة، وبحوزته أدوية مهربة جمركيا، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ2 مليون جنيه.

إنشاء صفحة لترويج الأدوية المهربة جمركيا

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لعرض الأدوية المستوردة والمهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة وخاصةً الأدوية المخدرة التي تستخدم كمسكن للآلام، والمحظور تداولها؛ من خلال استخدامه الصفحة المشار إليها للترويج لتلك الأدوية المهربة.

ضبط المتهم وبحوزته العقاقير المخدرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وبحوزته كمية كبيرة من العقاقير المختلفة.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من الخارج وتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.