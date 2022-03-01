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محمود مسلم

القبض على بائع أدوية ومنشطات محظورة ومجهولة المصدر على «فيس بوك»

كتب:

الوطن
11:33 ص | الثلاثاء 01 مارس 2022
ارشيفية

ارشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على متهم بإدارة حساب على «فيس بوك» لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام المسؤول عن إدارة حساب على «فيس بوك»، بالإعلان عن بيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها. 

توصلت الجهود من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مُرتكب الواقعة مقيم بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، جرى استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب المشار إليه.

كما عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة والمنشطات، بطاقة بنكية، مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإدارته للحساب والترويج عن نشاطه الآثم بقصد تحقيق مكاسب مالية.

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بقلم الوطن