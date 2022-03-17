الزراعة تطلق 21 منفذا متنقلا للسلع المخفضة بمحافظتي الفيوم والقليوبية

دشنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، 21 منفذاً متنقلاً بمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خفض الأسعار.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المبادرة بديوان عام وزارة الزراعة عن توفير السلع بمنافذ وزارة الزراعة والتي يبلغ عددها 170 منفذا ثابتا ومتحركا، وسيتم إطلاق المنافذ بشكل دائم لكل المحافظات، بداية الأسبوع المقبل وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، كما سيتم تنظيم معرضين دائمين لسلع رمضان في حديقة الأورمان وشارع الهرم في محافظة الجيزة لبيع سلع وياميش رمضان.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار والتكليفات المباشرة بخفض السلع، وهي رسالة للمواطن المصري بأن السلع جميعها متوفرة ولن تختفي من الأسواق.

توفير السلع بشعار«من خير مزارعنا لأهالينا»

وأشار الى أن ما يميز سلع وزارة الزراعة أنها من مزارع وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة، وتحمل شعار من خير مزارعنا لأهالينا، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام المقبلة تلبي احتياجات الأسواق، وذلك لمشاركة كافة الوزارات التي تقوم بدور كبير في ذلك ومنها وزارات الداخلية والتموين والأوقاف والتنمية المحلية، مطالباً المواطنين بالثقة في الحكومة.

طبق البيض في المنافذ بـ 52 جنيه مقابل 57 في الأسواق

من جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن سعر طبق البيض في المنافذ 52 جنيها مقابل 57 في الأسواق، كما تعرض في المنافذ سلع أخرى مثل اللحوم بسعر 135 جنيها وطماطم وخيار وبطاطس وأرز ومكرونة وعسل وزيت الزيتون.

وتابع أن سبب انخفاض أسعار منتجات وزارة الزراعة أنها من المزارع مباشرة وبدون وسطاء وشعارها «خير مزارعنا لأهالينا»، وتقوم بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون تدخل الوسطاء، وبالتالي ستعرض بأسعار أقل من الأسواق.