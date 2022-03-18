وزير المجالس النيابية يشارك في المنتدى البرلماني الثاني لـ«مستقبل وطن»

شارك المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، في انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب «مستقبل وطن» من خلال ندوة عنوانها «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ»، وأدارها المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه وزعيم الأغلبية بالبرلمان.

التعاون بين الشيوخ والنواب والحكومة التزام دستوري

وأكد علاء الدين فؤاد أن التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ هو التزام دستوري واسع النطاق ويحرص الجميع على الوفاء به، ويتمثل ذلك جلياً فى تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوزراء جميعاً في ضرورة الاستجابة السريعة والمباشرة في كل ما يعلن عن المجلسين الموقرين، وفي التفاعل الإيجابي مع الرؤى والمقترحات التي يجري التقدم بها من النواب إيماناً بقدرتهم على الوقوف على احتياجات المواطنين وضرورة تلبيتها على أوسع نطاق، موضحاً أن لذلك التكامل والتعاون أوجه عدة.

وأضاف الوزير أن طلبات المواطنين، المزكاة من أعضاء الشيوخ والنواب يتم التعامل معهًا فورًا، ففي ظل توجه الدولة المصرية إلى الأخذ بالتحول الرقمي والذي بات أمراً حتمياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فإن وزارة شؤون المجالس النيابية استطاعت التوصل إلى حل تقني حديث يمكن النواب من أداء دورهم الخدمي ويحقق التواصل بين المواطنين ونوابهم وبين النواب والحكومة بل ويمكن النواب من تتبع تلك الطلبات وتلقي الردود عليها إلكترونيًا، وذلك عن طريق تطبيق يعمل على أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة والألواح الرقمية، مشيرًا إلى أن ذلك التطبيق من ثمار التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيتم العمل عليه فور الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

سعي جاد من الحكومة نحو التحول الرقمي

وشدد الوزير على أن هناك سعيًا جادًا من الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة الجهات والهيئات بما يساعد على انتظام العمل، وبما يعبر حقا عن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة قائلًا: «الحكومة تباشر عملها واختصاصاتها تحت رقابة للمجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة الديمقراطية، والحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأشاد وزير شؤون المجالس النيابية بدور حزب مستقبل وطن قائلا: «الحزب ولد كبيرا ويلتحم مع المواطن بدرجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره في الاتصال مع الناخبين، وحرصت الحكومة على الرد على الأدوات الرقابية ونقل وزير شؤون المجالس النيابية التحية التي وجهها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للمجالس النيابية».