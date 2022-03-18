قافلتان طبيتان اليوم بالشرقية والبحر الأحمر ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين في محافظتي الشرقية والبحر الأحمر، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

وكشفت الوزارة عن أن القافلتين ضمن «حياة كريمة»، في الروضة مركز الصالحية الجديدة بالشرقية، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، تشملان عيادات متنقلة وصيدلية لصرف العلاج مجانا، فضلا عن تحويل كل الحالات التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة.

الصحة تعلن استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» يجري إطلاقها في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، وناشدت المواطنين بالمشاركة في القوافل الطبية من وقت إلى آخر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، وأعلنت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.