سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-3-2022 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة سواء كان دولارا أو يورو أو ريالا سعويا أو درهما إماراتيا، لمتابعة اختلاف الأسعار بشكل مستمر، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على الاقتصاد في مختلف دول العالم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي، نستعرض سعر العملة الكويتية في البنوك المختلفة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 19 مارس وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 47.45 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي 49.31 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وذلك وفق وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.74 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي وسجلت العملة الكويتية سعر 48.36 جنيه للشراء مقابل 51.85 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل الدينار الكويتي سعر و49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

كما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، 51.41 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات ودت قبل اليوم السبت الموافق 19 مارس الحالي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.