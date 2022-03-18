في الذكرى الـ33 لعودتها.. شعراوي يرفع علم طابا بحضور جمعة وصبحي وعلام

رفع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية العلم المصري علي طابا نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، في الذكري 33 لعودة طابا الي أرض مصر بعد معركة التحكيم الدولية، رافق الوزير الدكتور شوقي علام مفتي الديار، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال اللواء محمود شعراوي في تصريح اليوم، إن طابا عادت إلى مصر عن طريق 3 مراحل عسكرية وسياسية وأخيرًا التحكيم الدولي، موضحًا أن ذكرى العودة عيد لكل المصريين، وأضاف أن هناك مشروعات عملاقة تتم حاليا في محافظة جنوب سيناء وبخاصة مدينة شرم الشيخ، التي سوف تستضيف قمة المناخ في نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف من مختلف دول العالم.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن حجم الاستثمارات التي تجري في جنوب سيناء تتعدي ملياري جنيه عبارة عن مشروعات في كل المجالات لتنمية المحافظة.

أضاف أن المحافظة جاهزة لاستقبال مؤتمر المناخ، والرئيس السيسي وجه بضرورة تنمية الوديان والتجمعات البدوية، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تسعي إلي تحويل منطقة النقب ومدينة طابا الي منطقة جاذبة للسكان عن طريق تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وقال أنه جرى وضع حجر أساس بيوت بدوية بقرية رأس النقب لخدمة أهالي القرية، وذكرى عودة طابا عيد قومي لمصر لأنها أثبتت للعالم حق مصر في طابا.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، هنأ القيادة السياسية بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، وقال إن طابا هي جزء غالي من أرض الوطن، وأرض مباركة تجلي فيها الله لنبيه.

جدير بالذكر أن جنوب سيناء احتفلت اليوم الجمعة بذكري عودة طابا إلى أرض مصر بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، والموسيقي العسكرية، وجري رفع العلم المصري حيث قام وزير التنمية المحلية برفع العلم.