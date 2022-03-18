«جنوب سيناء»: سندخل التعليم الثانوي إلى مدينة طابا «فيديو»

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة من المحافظات الرائدة في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 2030، فيما يخص قطاع التعليم، لافتًا إلى أن المحافظة ستتيح التعليم الثانوي في طابا.

وأضاف «عقل»، خلال لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «كان لدينا تحدٍ كبير وهو عمل إتاحة وتعليم عالي المستوى، وفقا لما كفله الدستور للطفل المصري داخل الوديان الجبلية».

وكيل «التعليم» يكشف أهم تحدي بجنوب سيناء

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن التحدي يكمن في أن التجمعات البدوية العدد الموجود بها ليس كبيرا، وبالتالي فقد سبب هذا الأمر معضلة بها فيما يتعلق بالتمويل، لأن الأولوية للمحافظات ذات الكثافة الأكبر، ومن ثم كان هناك تجربة رائدة خارج الصندوق، تبناها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتنفيذ خطة الدولة المصرية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد الإتاحة هذه المناطق المحرومة.

بناء 16 مدرسة في التجمعات البدوية

وأوضح: «بالجهود الذاتية، استطعنا بناء 16 مدرسة داخل التجمعات البدوية، ووصلنا بالتعليم إلى الوديان الجبلية الصغيرة، وكان لدينا مشكلة مفادها، أن العادات والتقاليد لا تسمح للبنات بالانتقال بعيدا عن مناطقهن حتى تستكمل تعليمها الثانوي، وبالتالي وجه المحافظ بعمل إتاحة لاستكمال التعليم الثانوي داخل المناطق الصغيرة، وهو ما استلزم العمل التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتنسيق في هذا الإطار».

7 فصول ذكية متنقلة

وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقي دعم المحافظة بـ7 فصول ذكية سابقة التجهيز، ومجهزة على أعلى مستوى بشاشة ذكية ومكيفة وتم تركيب 7 فصول في الأماكن التي نرغب في عمل إتاحة بها، وجرى افتتاح 4 فصول منها حتى الآن، وبالتالي أصبح في إمكان الفتيات أن يحصلن على شهادة دبلوم فني تجاري أو زراعي دون الخروج من مناطقهن.