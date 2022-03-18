«العسومي» يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا

توجه «عادل بن عبد الرحمن العسومي»، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية إندونيسيا، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس 2022م.

ومن المقرر أن يلقي «العسومي»، كلمة باسم البرلمان العربي في موضوع المناقشة العامة خلال هذه الاجتماعات، والذي يتناول هذه الدورة موضوع التغير المناخي، كما سيحضر اجتماعات المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما سيشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للاتحاد، وكذلك منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب.

مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات

وعلى هامش الاجتماعات، سيعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.

ويضم وفد البرلمان العربي النائب «عبدالله العيفان، والنائب عيسى النصر، والنائبة خديجة حجوبي، والنائب ناصر الدوسري»، ويرافق الوفد نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، وأحمد عادل مسؤول المراسم.