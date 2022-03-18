آمنة نصير: «دعاة ضرب المرأة من المشايخ فاهمين الآية غلط» (حوار)

«الشعب المصري متدين بطبعه»، هذه المقولة تصف حال معظم المصريين لاهتمامهم الكبير بالوازع الديني في تصرفاتهم، تحرص فئة واسعة على اتباع كافة تعاليم الدين وتطبيقها داخل المجتمع، وتعد القضايا الدينية هي أكثر الأمور إثارة للجدل والتساؤلات، خاصة في حال وجود أكثر من رأي حول القضية، ومما لا شك فيه أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في القضايا الدينية، حيث امتلأت الساحة في مصر بعدد ليس بالقليل من الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.

أجرت «الوطن» حوارًا مع الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، من أجل توضيح الأحكام الصحيحة في أبرز القضايا الدينية المطروحة على الساحة، وإلى نص الحوار:

حكم تنظيم النسل

- ما هو الحكم الشرعي في تنظيم النسل؟

عندما تجد الأمة أن لديها فيض من النسل ولا تقوى عليه، فمن حقها أن تعمل على تنظيم النسل، وهذا الأمر لا مانع منه، ويجب الإشارة إلى أمر مهم جدا، الحديث النبوي الوارد عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة» (رواه الشافعي)، جاء لأن الأمة الإسلامية كانت قلة في هذه الفترة من الزمن، أما في يومنا هذا، أصبح أمة الإسلام بالمليارات، وقد قال النبي الكريم: «يُوشِكُ الأممُ أن تداعَى عليكم كما تداعَى الأكَلةُ إلى قصعتِها، فقال قائلٌ: ومن قلَّةٍ نحن يومئذٍ ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنَّكم غُثاءٌ كغُثاءُ السَّيلِ»، وغثاء السيل، هو الطين الذي يبقى بعد المطر، فالكثرة الغير متعلمة وغير صحيحة البدن والعقيدة والنفس والعقل، فلا قيمة لها.

حق المرأة في الميراث

- ماذا عن حق المرأة في الميراث؟

كانت المرأة قبل الإسلام لا ترث، ثم جاء الإسلام ناصفا لها، فوضع نظام للتوزيع الميراث على الوارثين، الإناث منهم والذكور، وهو نظام واضح وفي غاية الدقة، وحق المرأة في الميراث هو نصف حق الرجل من الميراث، والسبب في هذا التقسيم هو أن الرجل يقوم ببناء وتأسيس البيت، فهو المسؤول عن كافة المصاريف، المرأة يُنفق عليها ولا تنفق، ومن هنا جاءت الحكمة بأن الرجل لا يجوز له أن يطمع في مال المرأة ولا يطالبها بأن تساعده في مصاريف المنزل أو تنفق معه بأي شكل من الأشكال، فالإنفاق كلف الله عز وجل الرجل به، وأصول مسألة منع المرأة من حقها في الميراث جاءت من فكرة حماية أموال واملاك العائلة من الانتقال لعائلة أخرى عن طريق زواج الفتاة من رجل من عائلة أخرى، فنجد في ريف مصر إلى يومنا هذا هناك الكثير من العائلات تشطر زواج المرأة من ابن عمها أو ما شابه حتى تضمن حقها في الميراث، وإذا تزوجت من خارج العائلة تحرم من الميراث، وهذا تقليد تراثي خاطئ لا علاقة له بالإسلام.

- ما حكم منع المرأة من حقها في الميراث من خلال استخدام طرق غير شرعية ونصب الفخاخ لها؟

هذا أمر غير جائز شرعا، ويرفضه الإسلام لأن هذا الدين كرم المرأة

حكم زيارة آل البيت وقول «مدد يا فلان»

- ما حكم زيارة آل البيت وقول «مدد يا فلان»؟

علاقة العبد بربه لا تحاج إلى وسيط كي يتحقق مراده، فالله أدرى بما يدور في نفس إنسان، والمدد من الله وحده، لأن في حالة أن يطلب العبد المدد من غير الله، يكون هذا فعل معاكس تماما لمبدأ التوحيد بالله عز وجل، وحده لا شريك له، وهو الأساس الأول الذي بني عليه الإسلام، فهو أمر غير مستحب عقيديا، أما عن زيارة آل البيت فلا حرج في ذلك، بل هو أمر محبب ويعد تقرب إلى الله عز وجل .

حكم التسول في المواسم

- ما رأيك في استغلال الفقر والحاجة في الشوارع لإقدام العباد على فعل الخير في موالد آل البيت وشهر رمضان؟

هو أمر غير مستحب، ولابد من نشر الوعي بين الناس بشأن المساكين المنتشرين في الشوارع والميادين المختلفة بالبلاد، حتى يتسنى للمواطن معرفة من حقا في حاجة للمساعدة، ومن لا يحتاج ولكن يستغل هذه الأوقات المباركة من العام كـ«موسم».

تأخير السحور

- ما القصد الحقيقي من وصاية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بتأخير السحور؟

القصد من تأخير السحور هو إتاحة الفرصة لأداء صلاة الفجر، فيكون العبد قد تمكن من اغتنام فضل السحور وفضل أداء صلاة الفجر حاضرة.

آمنة نصير: لا أرحب بتناول المرأة للحبوب من أجل صيام رمضان كاملا

- بعض السيدات تتناول الحبوب لوقف الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا فما حكم هذا في الشريعة الإسلامية؟

أنا لا أرحب بهذا الفعل، لماذا لا ننصاع إلى أمر الله عز وجل، وطبيعة الجسد البيولوجية، على المرأة المسلمة أن تترك طبيعتها تسير في مسارها الطبيعي، ولا تؤذي هذا المسار الطبيعي لها، وتفطر في شهر رمضان ثم تصوم بعد ذلك تعويضا لهذه الأيام، المطلوب في الإسلام ألا يصادم الإنسان الطبيعة البيولوجية للأجساد التي خلقها الله عز وجل عليها ولا يؤذيه، أما بالنسبة لحكم هذا التصرف في الشريعة الإسلامية، فهو لا يصل لحد الحرام لأن فيه حسن نية، ولكنه أمر مكره ولا يرحب به الإسلام.

شهادة الفحص الطبي قبل الزواج تساعد في بناء أسر صحية

- ما رأيك في مشروع قانون استخراج شهادة فحص طبي قبل الزواج؟

أنا سعيدة جدا بهذا القانون وسعيدة بالتفات المسؤولين في البلاد إلى هذه القضية، فاستخراج شهادة فحص طبي قبل الزوج يساعد في بناء أسر صحية، والبيوت لابد أن تبنى على الصراحة والصدق والوضوح بين الطرفين في كافة جوانب الحياة المختلفة، سواء على الصعيد الصحي أو النسب أو تاريخ العروس والعريس، لأن الصراحة تساعد على ثبات البيوت بعد الزواج.

- ماذا لو كشفت شهادة الفحص الطبي قبل الزواج إصابة أحد الزوجين وقرر إخفاء مرضه عن الطرف الآخر؟

هذا تصرف خاطئ ويمثل خطورة على سلامة العلاقة الزوجية من الجانبين، الصحي والمعنوي، كما أن الدين الإسلامي يرفض أي تصرف خالي من الصدق والصراحة مهما كان، وإذا كانت بداية العلاقة الزوجية خداع فمن الصعب الحفاظ على استقرارها فيما بعد، فالصدق والصراحة هما العمود الفقري لأي علاقة إنسانية وليس فقط العلاقات الزوجية، والصراحة هي عامل أساسي من أجل بناء حياة أسرية سليمة خالية من الشكوك والأمراض النفسية التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار كيان الأسرة.

الطريقة السلمية لتربية الأطفال وفقا للشريعة

- كيف ترين الطريقة السليمة في تربية الأطفال؟

هناك خلل واضح في أساليب التربية المتبعة في المجتمع، والدليل على ذلك الأجيال الجديدة غير السوية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، فأنا أناشد الأباء والأمهات، قرار الإنجاب لابد أن يتبعه مسؤولية حسن التربية للطفل، وهذا يأتي من أن تعطي الأم طفلها كل ما تملك من حنان وتوجيهات واهتمام، حتى يشب رجلا سويا يساعد في بناء المجتمع، كما يجب متابعة الطرق العلمية السوية في تربية الأطفال، من أسس التربية السليمة هي تلبية حاجات الطفل المعنوية والمادية، وعند الخطأ لا تتغافلوا خطأه.

- وما رأيك في فكرة اتباع القسوة مع الولد بهدف أن يشب رجلا شديد الوتد؟

الحنان يجب توافره للأطفال، الإناث منهم والذكور، هذا الكلام خال تماما من الصحة، لأن القسوة لا يمكن أبد أن تشكل شخصية سوية، ولن تكون سببا في أن يصبح الولد رجلا قويا في المستقبل، بل اتباع الحنان معه يؤدي إلى إخراج أجمل ما لديه كرجل في المستقبل.

حكم ضرب الأطفال

- ماذا عن حكم ضرب الأطفال؟

لم يحث الإسلام أبدا على اتباع القسوة والعنف في تربية الأطفال، تأديب الطفل يكون بالعقاب المعنوي، حتى إن كان طفلا عنيدا، فالضرب يؤدي إلى تشويه شخصية الطفل، ويخرجه الآدمية والبراءة، العقاب المباح استعماله مع الأطفال هو العقاب المعنوي، أي حرمان الطفل من القيام بشيء ما يحبه كي يرجع عن خطأ معين قام به، وهذا النوع من العقاب فعال أكثر من اتباع الضرب وغيره من طرق العنف.

نصير: الإسلام لا يحث على ضرب الزوجات وتفسير «واضربوهن» خاطئ

- ما حكم ضرب الزوجات، وما تفسير الآية الكريمة «واضربوهن»؟

الإسلام لا يحث أبدا على ضرب الزوجات، فقد حافظ على كرامة المرأة وأعزها، والمقصود بـ«واضربوهن» هي ترك البيت والمغادرة، وأنا أشعر بالأسف على المشايخ والدعاة الذين يدعون لضرب المرأة، فلا مجال للضرب بين الأزواج، لأن العلاقة الزوجية بنيت على المودة والرحمة، والضرب يتنافى تماما مع هذا المبدأ، ويؤدي إلى قطع كل سبل التواصل الإنساني بين الزوجين، وأنا أتمنى أن يختفي مصطلح ضرب الزوجات من بيوتنا ومن تفسيرات الشيوخ.

آمنة نصير: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لا يمنع قيادتها للمناصب الكبيرة

- ما تفسير: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»، حيث يظن البعض أنه لا يحق لها أن تتولى مناصب قيادية أو سياسية؟

جاء هذا ردا على الروم، ولو أمورهم لامرأة قوية وظنوا أن بهذا سيتمكنوا من القضاء على الإسلام، لكن وعد الله نفذ ولم تفيدهم المرأة القوية واستمر الإسلام، فالأمر لا علاقة له بالمرأة على وجه الخصوص، ولكنه جاء ردا على من يتحدى الإسلام، فلا مانع أبدا من تولي المرأة مناصب قيادية وسياسية، وهناك العديد من الأمم أفلحت بسبب المرأة.

- كيف كرم الإسلام المرأة؟

كانت المرأة قبل الإسلام مهملة، مجرد خادمة في البيت لزوجها أو سيدها لا أكثر، فلم يكن هناك أي مكانة لكينونتها، وفي الإسلام، أصبحت المرأة معززة ومكرمة، كما أنها أصبحت صاحبة مشورة، ويأخذ برأيها في المجالس، وشاركت الرجل أعماله وخرجت للحرب معه، مثل غزوة أحد وغيرها.