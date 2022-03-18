جدول عروض أفلام اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

انطلقت اليوم، عروض الأفلام المشاركة في الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، ما بين قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية وسينما «دنيا»، حيث يبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا عرض برنامج الأفلام الروائية القصيرة بالإضافة إلى أفلام التحريك، ويعقبها ندوة مع صناع الأفلام يديرها الكاتب الصحفي أسامة فطيم في قصر الثقافة.

جدول عروض الأفلام الروائية القصيرة والتحريك

ويتضم جدول عروض الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ما يلي:

- «لم يكن بورجوني» للمخرج الفرنسي ماتياس دي بانافيو «تحريك - 7 دقائق».

- الفيلم المصري «غريبان وليلى» إخراج خالد منصور «روائي قصير - 20 دقيقة».

- «شل واقع في الحب» إخراج البلغاري سفيلين ديميتروف «تحريك - 16 دقيقة».

- «كرموسوم إكس» إخراج الإيطالية لوسيا بولغيروني «تحريك - 9 دقائق».

- فيلم «أصداء» للمخرج اللبناني جوليان قبرصي «روائي قصير - 8 دقائق».

- فيلم «قلبي الأسود» إخراج جاروش جزاريان «روائي قصير - 9 دقائق»، بالإضافة إلى فيلم التحريك «لحظات».

وعلى مدار 59 دقيقة بداية من الساعة الخامسة مساء، تبدأ عروض أفلام مسابقة الطلبة في سينما «دنيا»، وتتضمن 5 أفلام، وهي:

- «كيف تجعل اثنين يقعان في الحب» إخراج بسمة شيرين.

- «منكش» إخراج مروان المسلماني.

- «لحظات» إخراج أحمد عادل.

- «دي أول مرة» إخراج أحمد رؤوف.

- «الشاطر حسن» إخراج زياد غريب.

ويلي عروض الأفلام مناقشات بحضور صناعها.

3 أفلام تتناول تجربة الإغلاق والحجر الصحي

وفي تمام الساعة السادسة مساء، تبدأ عروض برنامج «حتى لا ننسى»، والتي يقدم خلالها 3 صناع أفلام من مختلف دول العالم، تجربتهم مع الإغلاق والحجر الصحي بسبب جائحة كورونا على مدار عامي 2020 و2021، وتتضمن عرض الفيلم التسجيلي البولندي «حفل موسيقي من الشرفة»، والتسجيلي المصري «تايم لاين» إخراج تميم النويري، والإسباني «أرجل وأيادي»، ويلي عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة شاهندة محمد علي.

الفيلم المصري «باب الدنيا» يفتتح عروض برنامج الأفلام التسجيلية الطويلة

بينما تبدأ عروض برنامج الافلام التسجيلية الطويلة، في تمام الساعة الـ 7:30، وتتضمن عرض فيلم المصري «باب الدنيا» للمخرج عبد الرحمن محمود، ويعود مخرج الفيلم في تجربته التسجيلية إلى قمة «باب الدنيا» في وادي جبال بعد 5 سنوات من تعرض مجموعة من المسافرين إلى عاصفة ثلجية أدت إلى تفرق المجموعة ووفاة بعضهم، ويلي عرض الفيلم ندوة بحضور صناعه بقصر ثقافة الإسماعيلية.