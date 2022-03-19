سعر الدولار اليوم السبت 19 مارس في مصر مستقر ويتجاهل الأزمات العالمية

يواصل سعر الدولار، اليوم السبت 19- 3-2022، في مصر، الثبات، وفق آخر تحديث للبنوك المصرية، أول أمس الخميس، لتواصل العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه، منذ بداية العام الجاري، دون أي زيادة في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الجنيه أمام العملات غير المدعومة بالبنوك

سجّل سعر الجنيه المصري عدة ارتفاعات أمام 5 عملات غير مدعومة في البنوك المختلفة، وهي: الريال اليمني يباع بسعر 0.063 جنيه، الجنيه السوداني يباع بسعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.010 جنيه، وبيعت هريفينا الأوكرانية امام الجنيه المصرى بسعر0.535 جنيه، كما بيع الروبل الروسي، بسعر 0.140 جنيه.

واستقر الجنيه أمام عدد من العملات اليوم السبت 19-3-2022، من بينها الليرة التركية، التي بيعت بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، والدولار النيوزيلندي بسعر 10.631جنيه، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار الأمريكى

وتصدر بنك مصر، البنوك التى يباع لها الدولار الأمريكي بأعلى سعر للشراء، بقيمة 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه، وسجّلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه 15.67 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار في البنوك

تختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، إذ سجل الدولار في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 15.66 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء، فيما بيع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بـ15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.