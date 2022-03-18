افتتاح مسجدين بقلين والحامول في كفر الشيخ بتكلفة 2.5 مليون جنيه

أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأئمة بقلين والحامول والأهالي، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

تشييد المسجدين بالجهود الذاتية

ذكر يونس، في بيان له، أنه تم افتتاح مسجد حسن عبد الكريم بمركز قلين بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة وخطيب الجمعة، وفادي شميس رئيس مجلس مدينة قلين، كما تم افتتاح مسجد عمار بن ياسر بحضور رئيس مركز مدينة الحامول، والشيخ عبد الصمد أحمد مدير إدارة أوقاف الحامول، وأعضاء مجلس النواب.

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وأضاف أنه تم تشييد المسجدين بالجهود الذاتية من قبَل الأهالي الذين تحملوا التكلفة، مؤكدًا أن موضوع خطبة اليوم هو التكاتف الوطني وكيفية التعامل مع الأزمات، وتم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد قبل وبعد الصلاة، وتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل، وتم غلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات.

وفي وقت سابق، تم افتتاح مسجد قرية عميرة الشرقية في بلطيم على مساحة 305 أمتار، منها 220 مترًا مساحة الصحن، بتكلفة مليون و525 ألف جنيه بالجهود الذاتية، ويُذكر أن مديرية أوقاف كفر الشيخ قد افتتحت عشرات المساجد خلال الفترة الماضية ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد للمساجد التابعة لها.