افتتاح مسجد «الرحمة» بالغربية بتكلفة 9 ملايين جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أن مركز قطور سيشهد نقلة نوعية في عدد من القطاعات الخدمية، خاصةً بعد دخول محطتين للصرف الصحي ومياه الشرب للخدمة خلال الأشهر المقبلة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بمركز قطور، بحضور النائب عبدالله الشيخ، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور.

بدأت الجولة بافتتاح مسجد الرحمة القبلي بقرية محلة مسير بقطور، والمقام على مساحة 1600 متر بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه بالجهود الذاتية من أهالي القرية، حيث أشاد المحافظ بحرص الأهالي على مشاركة وزارة الأوقاف في تطوير المساجد.

محافظ الغربية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمحلة مسير، والتي سيتم افتتاحها خلال شهرين لخدمة قريتي محلة مسير وبلتاج بإجمالي تكلفة 180 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ كل المباني داخل المحطة والتي ستعمل على رفع 6500 متر مكعب يومياً بإجمالي سعة تخزينية 13500 متر مكعب، وذلك من خلال الوصلات المنزلية التي تم الانتهاء منها بالكامل.

المحافظ يتفقد محطة مياه شرب قطور بقرية محلة مسير

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد محطة مياه شرب قطور بقرية محلة مسير والتي تغذي مدينة قطور و31 قرية أخرى بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، حيث أوضح المهندس عبد السلام بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية، أن المحطة مقامة على مساحة 10 أفدنة لضخ 43 ألف متر مكعب يومياً من خلال شبكات ممتدة داخل القرى بطول 100 كيلو متر وتتم حالياً أعمال التشغيل والتجريب تمهيداً للافتتاح.