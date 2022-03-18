وصول الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة خلال ساعات

تستعد هيئة السكة الحديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستقبال الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية، بواقع 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة في قطار وتم شحنها من إسبانيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية، موضحة أن هذه القطارات سيتم تشغيلها على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ لتقديم خدمات متميزة للركاب المسافرين.

القطارات الإسبانية الجديدة تشمل 7 قطارات

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن القطارات الإسبانية الجديدة، التي سيتم بدء توريدها إلى الهيئة خلال الساعات القليلة المقبلة، تشمل توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، إضافة إلى قطار هدية من الشركة لوزارة النقل، ليصل الإجمالي إلى 7 قطارات، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إذ ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

القطارات الإسبانية الجديدة سيتم تشغيلها تجريبيا عقب وصولها

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، سيتم تشغيلها تجريبيا على السكة لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور، للتأكد من سلامتها الفنية قبل التشغيل، ثم بعد ذلك يتم إدراجها ضمن جداول التشغيل اليومية، منوهًا إلى أنه سيتم توريد باقي الدفعات بواقع كل شهرين قطار، مؤكدًا أن السكة الحديد تواصل تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

القطارات الإسبانية الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم

وأشار المصدر، إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة، ستكون مصنعة من الألومنيوم، مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضي لمثل هذه القطارات، موضحًا أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على ضرورة عدم تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكة الحديد.

وزير النقل: القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمات مميزة للركاب

من جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، قائلًا: «القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين».