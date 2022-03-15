وظائف السكة الحديد 2022.. باقي من الزمن 9 أيام على إغلاق باب التقديم

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قبول أوراق المرشحين من الخرجين للمسابقة رقم 2 لسنة 2022، التي تشمل تعيين 750 خريج في وظائف السكة الحديد 2022، حيث تم فتح باب قبول الأوراق منذ 22 فبراير الماضي وتستمر لمدة 30 يوما، على أن تنتهى المهلة المحددة للتقديم بعد 9 أيام وتحديدا يوم 24 مارس الجاري، مؤكدة أنه سيتم عقد الاختبارات لجميع المرشحين عقب إغلاق باب التقديم لإختيار أفضل العناصر الممكنة.

وظائف السكة الحديد 2022.. تعيين 750 خريج

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم تعيين 750 خريج ضمن مسابقة وظائف السكة الحديد 2022، لتجديد الدماء داخل المنظومة، في ظل تحديث وتطوير الهيئة لمنظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، مضيفا أن العمل ضمن الوظائف المتاحة في مختلف مناطق الهيئة في كل من القاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية ضمن مجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل في الوظائف الآتية: «مراقب حركة مركزي ثالث - مساعد قائد قطار ممتاز ثالث - أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث - منظم حركة القطارات ثالث»، وذلك وفقاً لاحتياج الهيئة لكل منطقة وتخصص.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هيئة السكة الحديد، حددت الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2022، موضحا أنه على من يرغب في التقديم في هذه المسابقة، أن يتقدم بطلب شخصي، حيث أن آخر موعد لتلقي الأوراق والمستندات يوم 24 مارس الجاري، ما عدا أيام الجمعة، مطالبا المتقدمين بتسليم ملف سيرة ذاتية للشخص المتقدم يشمل صور المستندات التالية، مع إحضار الأصول من أجل الاطلاع عليها:

1- المؤهل الدراسي.

2- بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

3- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية سواء إعفاء نهائي أو مؤقت.

5- شهادة عضوية نقابة التطبيقيين تكون حديثة 2022.

6- عدد 4 صور شخصية 4 × 6.

7- كارنيه نقابة التطبيقيين حديث 2022.

8- صحيفة الحالة الجنائية تكون باسم «هيئة السكة الحديد».

9- أصل الجوالة البريدية.

شروط مسابقة وظائف السكة الحديد 2022

- أن يكون المتقدم على الوظائف حاصلا على بكالوريوس، من إحدى الكليات أو المعاهد التكنولوجية، أو من التعليم الصناعي بنظام الأربع سنوات، في شعبتي الميكانيكا والكهرباء.

- ألا يكون عمر المتقدم على الوظائف أقل من 21 سنة، ولا يزيد عن 30 عاما خلال بداية الطلبات.

- أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة التطبقيين.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات الهيئة، على المستويات الصحية والنفسية والجسدية.

- أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن «جيد».

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي أو مؤقت.

- أن يكون المتقدم مقيما إقامة كاملة داخل المناطق المتقدم إلى العمل فيها.

- توريد 250 جنيها من خلال حوالة بريدية تحت اسم «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، على رقم (40401001)، بحيث يتم دفع مقابل رسوم تلقي الطلبات.

وظائف السكة الحديد 2022

1- مساعد قائد قطار ممتاز ثالث.

2- مراقب حركة مركزي ثالث.

3- منظم حركة القطارات ثالث.

4- أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث.