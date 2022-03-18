مدرسة دولية تعلن عن حاجتها لمعلمين للعام الدراسي الجديد 2022

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر، عن حاجتها لمعلمين بالعمل بقسم الدبلومة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في عدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة في المدرسة

وأضافت المدرسة في بيان لها، أن التخصصات المطلوبة هي اللغة العربية واللغة الإنجلزية والفيزياء والبيولوجي والكيمياء والرياضيات وتجارة الأعمال.

شروط التقديم المطلوبة

وأوضحت المدرسة الدولية، أن الشروط والأحكام تتمثل في إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة، والقبول من معلمي وزارة التربية والتعليم، وتقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر وتقديم سير ذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت المدرسة، أنه يمكن القبول أيضاً من المعلمين خارج وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنه يتم تقديم الأوراق عبر البريد الإلكتروني في موعد غايته يوم السبت الموافق 30 أبريل المقبل.