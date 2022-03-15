خناقة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة.. وتحركات تجاه المقصرين

أولوية الشراء من الكافيتيريا كانت السبب في خناقة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، وخلقت صراعاً بين طلاب المدرسة، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشاجرة، تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

خناقة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، المديرية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في خناقة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في هذا الأمر، خاصة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب المدرسة، تواصلت على إثره الوزارة مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة.

الواقعة بدأت في الفسحة المدرسية

تعود بدايات خناقة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة إلى الوقت المخصص للفسحة حيث تشاجر فيه عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا، وحاولت إدارة المدرسة السيطرة على الموقف، دون أية إصابات بين الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم فتح تحقيق واسع مع مدير المدرسة والطلاب بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع خناقة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة، موضحاً أنه سيتم إفادة المديرية والوزارة بنتائج التحقيق لتطبيق العقوبة القانونية جراء المشاجرة.

الالتزام بالقواعد بعد أزمة المدرسة المصرية الدولية بالقاهرة الجديدة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم توجيه قطاع التعليم الخاص بالمديرية، بالتنبيه مجدداً على جميع المدارس بالالتزام الكامل بقواعد العملية التعليمية، وإحالة من يخالفها للتحقيق، مؤكداً أن الإدارة التعليمية تتابع التحقيقات التي تتم مع المدرسة بدقة.

طالبة تحاول إنهاء حياتها في مدرسة دولية بأكتوبر

ومن جانب آخر، حاولت طالبة بمدرسة دولية بمدينة السادس من أكتوبر أمس إنهاء حياتها أثناء اليوم الدراسي، لكن تم إنقاذها ونقلها على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة، وعمل كل الإجراءات اللازمة، والتأكّد من صحتها وخروجها من المستشفى، والتحقيق في الواقعة لمعرفة الدوافع التي أجبرت الطالبة على ذلك.