شروط التقديم لوظائف المعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

يبحث الكثيرون عن الوظائف المتاحة للمعلمين، وأعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية «IBO» في مصر، عن حاجتها لعدد من المعلمين «المدرسين»، بالقسم المتوسط للعام الدراسي 2022- 2023، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن»، في التقرير التالي، الوظائف المتاحة في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وشروط وخطوات التقديم، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي نقدمها للجمهور على مدار اليوم، في السطور التالية:

وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

جاءت الوظائف المطلوبة في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، للمعلين بالقسم المتوسط للعام الدراسي 2022- 2033، كالآتي:

- مدرسين Arts

- مدرسين Science

- مدرسين English

- مدرسين Arabic

- مدرسين Biology

- مدرسين Chemistry

- مدرسين Physics

- مدرسين Religion

- مدرسين Social Studies

- مدرسين PHE

شروط التقديم لوظائف المعلمين المطلوبة

وضعت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عدد من الشروط للتقديم، وهي كالآتي:

- يجب على المتقدم أن يجيد استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- تتيح المدرسة التقديم للمعلمين في وزارة التربية والتعليم.

- ويمكن التقديم لمن خارج وزارة التربية والتعليم.

- عند التقديم يجب ارسال السيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية

- يتم ارسال صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

موعد وخطوات التقديم لوظائف المعلمين

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المدرسة، فأن تقديم للوظائف المعلمين المرحلة المتوسطة، متاح حاليًا، وحتى موعد غايته الخميس 17 مارس المقبل.

ويتم التقديم عبر البريد الالكتروني للمدرسة وهو emanhussein.eiszayed@gmail.com

وبعد انتهاء موعد التقديم، ستحدد المدرسة المناسبين والتواصل معهم لإجراء المقابلات الشخصية.