في أول تعليق لها.. موسكو تحذر 4 دول أوروبية بعد طرد دبلوماسييها

علَّقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، على قرارات عدة دول أوروبية بشأن ترحيل دبلوماسييها الروس، اعتراضا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من فبراير الماضي، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

زاخاروفا: موسكو سترد على الدول التي رحَّلت دبلوماسيها

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر قناتها الرسمية على تطبيق «التليجرام»، إن موسكو لن تصمت على تلك الأفعال، مشيرة إلى أنه سيكون هناك رد مناسب على كل من دول البلطيق وبلغاريا.

وأضافت زاخاروفا: «سترد موسكو ردودا مناسبة على تلك الترحيلات غير المبررة، التي طالت دبلوماسيين روس في تلك الدول».

ترحيل 20 دبلوماسيا روسيا

وكانت 4 دول أوروبية هي دول البلطيق «لاتفيا وإستوانيا وليتوانيا» إلى جانب بلغاريا، قد أبلغوا 20 دبلوماسيا روسيا بضرورة تركهم أراضيهم خلال اليومين المقبلين، وذلك احتجاجا منهم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لوكالة «رويترز».

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت كل من لاتفيا وإستوانيا، عن طرد 3 دبلوماسيين روس من كل منهما، فيما طردت ليتوانيا 6 آخرين، فيما قررت الخارجية البلغارية طرد 10 دبلوماسيين روس.

وبررت الخارجية البلغارية في بيان لها، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، أن تلك الخطوة جاءت بفعل ممارسة هؤلاء الدبلوماسيين لأنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، في إشارة لتضامنهم مع موقف بلادهم تجاه العملية الروسية الأوكرانية.

وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا، في الـ24 من فبراير الماضي، بهدف تأمين حدودها القومية من التمدد الأوروبي، إلى جانب القضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد، إلا أن تلك العملية لم تحظَ بإعجاب الغرب الذي قرر فرض المزيد من العقوبات ضد موسكو، كان آخرها طرد دبلوماسييها، بحسب وكالة «روسيا اليوم».