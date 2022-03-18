عاجل.. انقطاع البث التليفزيوني خلال كلمة بوتين بسبب عطل فني

قطع التليفزيون الروسي، منذ قليل، حديث الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يُلقيه بملعب لوجينكي في العاصمة موسكو، وذلك خلال الحفل السنوي الثامن لضم شبه جزيرة القرم، وفقاً لخبر عاجل بثته «سكاي نيوز» عربية.

وأعلن التليفزيون الروسي أن خللاً فنياً كان سببًا في قطع كلمة الرئيس بوتين، مكتفيًا بإذاعة بعض الأغاني الوطنية.

بوتين: موسكو قدمت الكثير من أجل القرم

وخلال كلمته إلى الجماهير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سكان شبه جزيرة القرم قرروا في 17 مارس 2017، أن «يبقوا على أرضهم ويتقاسموا المصير ذاته لبلدهم الأم روسيا»، مشيراً إلى أنَّ موسكو تسعى دائمًا لتحسين أوضاع شبه جزيرة القرم.

وبحسب «سكاي نيوز»، وصف الرئيس الروسي معاناة سكان القرم، التي واجهوها خلال فترة تواجدهم تحت سلطة كييف، بأنهم «عاشوا كمواطنين من الدرجة الثانية، ولم يتم منحهم حقوقهم كاملة».