إصابة 7 أطفال عقرهم كلب مسعور في إدكو بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

أصيب 7 أطفال بجروح متفاوتة في أنحاء الجسم بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، إثر عقر كلب ضال لهم، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي، وجرى نقل الأطفال إلى مستشفى إدكو العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى 7 أطفال مصابين بجروح متفاوتة في أجزاء الجسم حيث عقرهم كلب مسعور، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

والمصابون هم: كريم عمر حراز، 11 سنة، مصاب بعضة بالإصبع، بلال أحمد بلال 11 سنة مصاب بعضة بالقدم،فارس على الجمال، 5 سنوات، مصاب بعضة بإصبع اليد، وجمعيهم مقيمون مدينة إدكو، وزياد محمد كوزة، 10 سنوات، مصاب بعضة بالقدم، عمر مسعد شرمانة، 4 سنوات، مصاب بعضة بالقدم، أحمد بلال زريق، 11 سنة، مصاب بعضة بالإصبع باليد اليمنى، وآدم محمد الشيخ، 8 سنوات، مصاب بعضة بالإصبع.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.