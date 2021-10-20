تستمر عمليات البحث عن كلب مسعور في الإسكندرية عقر 37 مواطنا، من خلال تكثيف لجان مديرية الطب البيطري، جهودها مع قوات الأمن، من أجل تمشيط منطقة «الكيلو 21» والعجمي، غرب الإسكندرية، وذلك من أجل القضاء على ذلك الكلب المسعور الذي عقر 37 شخصاً بالأمس، في المنطقة المذكورة، حيث لم يتم تحديد اسم الشارع.

«الطب البيطري» يكثف البحث عن كلب مسعور في الإسكندرية

وقال الدكتور يوسف شباط، وكيل مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إنه تم تكثيف عمليات التمشيط للبحث عن كلب مسعور في الإسكندرية بالتحديد داخل منطقة الكيلو 21 والعجمي هانوفيل، غرب المدينة الساحلية، وذلك فور وصول البلاغ، لافتاً إلى أن عملية التمشيط تتم من أجل منع تواجد أي كلب مسعور، إضافة إلى البحث عن الكلب المسعور، الذي هاجم المواطنين.

كلب مسعور في الإسكندرية.. ما هي أعراضه؟

وأضاف أن الكلب المسعور تظهر عليه الأعراض، والتي من أهمها عدم تناول الطعام، ووجود دم في الفم، والسير في خط مستقيم، إضافة إلى وقوع أسنانه، لافتاً إلى أن عملية التمشيط تتم يومياً داخل مناطق غرب الإسكندرية، مؤكداً أنه بعيداً عن هذا الحادث، تقوم المديرية بنزول لجان إلى مناطق غرب بصفة يومية، من أجل منع سير الكلاب المسعورة في الشوارع، ومنعها من عقر المواطنين، خاصة الأطفال الصغار.

كلب مسعور يصيب 37 شخصا في الإسكندرية

وأصيب 37 شخصًا، أمس الثلاثاء، بعد أن عقرهم كلب مسعور في أحد الشوارع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، فيما لم يجرِ القضاء على الكلب حتى الآن، وهو ما يسبب مخاوف لدى البعض من أهالي المنطقة، حيث تم إبلاغ مديرية الطب البيطري التي بدورها تكثف البحث.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

كلب مسعور عقر 37 شخصا في الإسكندرية

تبين من الفحص مطاردة كلب مسعور المارة بالمنطقة المشار إليه، ما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وجارٍ خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم.

ووفقا لشهود عيان، جارٍ مطاردة الكلب ولم يجرِ القضاء عليه حتى الآن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة.