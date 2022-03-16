عاجل.. الناتو: قواتنا في حالة جاهزية كاملة.. وسنعززها شرق أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسى «الناتو»، أن قواته في حالة الجاهزية الكاملة مضيفا «سنعزز قواتنا في شرق أوروبا» وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل، قبل قليل.

وقال أمين عام «الناتو» أن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل ردا على الحرب الروسية بأوكرانيا.

الناتو سيغير وضعيته الأمنية فى أوروبا

ونوه أمين عام حلف شمال الأطلسى «الناتو» إلى أن إرسال أمريكا مزيد من القوات لأوروبا رسالة قوية، لافتا إلى أن دول شرق أوروبا جزء أساسي من التحالف، وأن دول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.