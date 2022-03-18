بدء فرز الأصوات في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

بدأت، منذ قليل، عملية فرز الأصوات في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، المقامة حاليًا في ساقية الصاوي بالزمالك، حيث انتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من جمع الأصوات حتى الساعة السابعة، بحضور ما يقرب من نصف أعضاء الجمعية العمومية.

وتنافس على منصب الرئيس، أربعة أسماء فنية، هم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 14 شاعرًا بأوراق ترشحهم، وهم: محمود عبد العزيز، خالد صالح، فوزي إبراهيم، رضا محمود، صبري رياض، صلاح عمار، عمر الجبيلي، عبير الرزاز، عماد حسن، على السويفي، محيي حوار، محمد الصواف، مصطفى مرسي ومحمد جمعة.

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانًا، وهم: حسن إش إش، محمد حمدي، حسن دنيا، ماجد عرابي، طارق فؤاد، بهاء حسني، حمدي حمادة، حمدي سكر، أمجد العطافي، مصطفى عوض، شريف حمدان، وفا حسين، محمود الخيامي، صلاح الشرنوبي. وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.