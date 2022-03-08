الرئيس الصيني: الأزمة الأوكرانية مقلقة للغاية.. يجب اضبط النفس

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أقصى درجات ضبط النفس في النزاع الأوكراني، واصفا الأزمة بأنَّها مقلقة للغاية وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

يجب الحفاظ على زخم المفاوضات ومجابهة الصعوبات

وأضاف الرئيس الصيني في قمة عقدت بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إنَّه يريد أن يحافظ الجانبان الروسي والأوكراني على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق وفقا لشبكة «سي سي تي في» الوطنية.

الصين حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية

وأشار الرئيس الصيني، إلى أنَّ الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية قائلًا «الصين حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية».

وأعلنت الصين أيضًا أنَّها سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.