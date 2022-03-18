خلاف حول طريقة فرز الأصوات في انتخابات المؤلفين والملحنين

نشب خلاف على طريقة فرز الأصوات في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، المقامة حاليًا في ساقية الصاوي، وذلك بعدما رأى ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الجمعية ضرورة قراءة أوراق الاقتراع ورقة ورقة، بينما أصرَّ رئيس اللجنة على إجراء عملية الفرز بشكل متتابع وتلقائي، وإعلان النتيجة عقب الانتهاء.

وبعدما تطور الخلاف بين المرشحين الثلاثة لرئاسة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (أبو الدهب والوسيمي ومهنى)، تدخل الفنان مصطفى كامل لتهدئة الأوضاع وإجراء عملية الفرز.

وتنافس على منصب الرئيس، أربعة أسماء فنية، هم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء